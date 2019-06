Francja. Rekord temperatury przetrwał godzinę. Padają kolejne. "45,9 st. C to może nie być koniec"

blski 15 minut temu 0

Jezeli rzeczywiscie globalne ocieplenie, jest zmiana klimatu a nie pogody, jest spowodowane dzialalnoscia ludzka (w co wierze, jako ze wyzwalamy w ciagu ostatnich lat energie sloneczna nagromadzona w postaci wegla, ropy, ... przez miliony lat, nadzwyczaj intensywnie) to to co robimy w Europie, Amerykach nie bedzie mialo zauwazalnego wplywu.

Ale jak tu przekonac Hidnusow i Chinczykow zeby przestali marzyc o posiadaniu i uzywaniu motocykla i powrocili do rowerow, a zima zamiast wlaczyc piecyk elektryczny zalozyli waciak.

Nie udalo sie nam w pelni korzystac z "dobrodziejstw" jakie oferuja nowoczesne technologie, a tu nawoluja nas do ich nieuzywania, w tym samym czasie gdy dzieki podrozom i TV z zazdroscia obserwujemy zycie o jakim marzymy i ciezko pracujac mamy nadzieje sami tego skosztowac.