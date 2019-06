Tunezja: dwa zamachy bombowe w Tunisie. Są ofiary. Media: za atak może odpowiadać tzw. Państwo Islamskie

Jak informuje m.in. Reuters celem zamachu byli funkcjonariusze policji. Przed radiowozem jednego patrolu znajdującego się przy ulicy Charlesa de Gaulle’a w centrum Tunisu wysadził się pierwszy zamachowiec-samobójca. 10 minut później przed komisariatem policji w dzielnicy al-Qarjani bombę zdetonował następny zamachowiec.

Dwa zamachy terrorystyczne w Tunezji. Rannych zostało pięć osób, zabity jeden policjant

Jak podaje "The Sun" zamachowcy zdetonowali ładunki wybuchowe znajdując się około 100 metrów od siedziby francuskiej ambasady oraz w okolicach centrum handlowego, który był celem samobójczego zamachu w październiku ubiegłego roku. Dzisiejszy atak przeprowadzony został na kilka miesięcy przed wyborami i na początku sezonu wakacyjnego, który co roku ściąga do Tunezji setki tysięcy turystów.

Minister Spraw Wewnętrznych Tunezji powiedział, że w pierwszym zamachu zabity został jeden policjant, a drugi funkcjonariusz i trzy osoby cywilne są ranne. W drugiej eksplozji ranne zostały kolejne cztery osoby. Na razie żadna z organizacji nie przyznała się do tego zamachu, jednak według informacji francuskich mediów, tak jak w przypadku poprzednich ataków, zamach mogło przeprowadzić tzw. Państwo Islamskie. Po informacjach dotyczących zamachu podano także do wiadomości, że 92-letni prezydent Tunezji Al-Badżi Ka'id as-Sibsi trafił do szpitala wojskowego ze względu na "silny kryzys zdrowotny".