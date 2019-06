Angela Merkel ponownie dostała drgawek. Nie mogła opanować drżenia rąk. Wszystko nagrała kamera

iffa4 3 godziny temu Oceniono 36 razy 22

Nie drgawki, tylko DRŻENIA, idioci. Mogę was tak nazwać, bo po raz kolejny zwracam na to uwagę.

Gdyby to były drgawki, pani Merkel na gwizdkach zostałaby zawieziona do szpitala.

A potem się dziwić, że populacja opowiada bzdury lekarzom o drgawkach.