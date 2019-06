Statek z migrantami złamał zakaz i wpłynął na włoskie wody. Matteo Salvini: Nie mają prawa zadokować

bums_groin_stench 3 godziny temu Oceniono 84 razy 54

Ten statek nikogo nie uratował.

On szmuglował towar ludzki z Afryki do Europy. To są przestępcy, podli przemtynicy ludzi.

Przy próbie dokowania marynarka powinna otwierać do nich ogień, traktując to jako desant wrogich sił.