Rozmowa kierowców tirów w barku przy autostradzie. Niemiec mówi:

- Raz załadowałem towar w Hamburgu, to już po 2 dniach byłem w Newcastle.

Anglik na to:

- Ba, kiedyś rano załadowałem w Newcastle, ruszyłem do Hamburga, wyładowałem i wróciłem do Newcastle na obiad.

- Naprawdę? A czym wiozłeś?

- Lancasterem.



Samolot BOAC podchodzi do lądowania we Frankfurcie nad Menem ale coś się nie udaje. Odchodzi i ponawia próbę. I tak parę razy. Wieża kontrolna krzyczy:

- No co jest? Nie znasz lotniska we Frankfurcie?

- Znam ale nigdy tu nie lądowałem.



To są kawały z lat sześćdziesiątych.