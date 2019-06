Rosja próbuje zatrzymać ruch turystyczny do Gruzji. To odpowiedź na protesty w Tbilisi

pedro.666 pół godziny temu Oceniono 18 razy 8

Oho! Znowu jest zagrożone bezpieczeństwo narodowe federacji rosyjskiej. Tym razem zebrało się 200 tysięcy Gruzinów w jednym miejscu - niechybnie zaraz się zmówią i ruszą zająć Rosję. Jak im Rosja nie odwali żelazną pięścią, to za chwilę zaleją Moskwę, a 3 dni później Petersburg też będzie gruziński. Skąd my to znamy...? I od jak dawna już my to znamy...?