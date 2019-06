Korea Północna. "The Independent": aresztowano byłego kucharza rodziny Kim Dzong Una

piotrus.pan11 21 minut temu Oceniono 1 raz 1

Skoro dobrowolnie wrócił do Korei Północnej doskonale wiedząc, co to za kraj, to albo godził się na to, że jego życie może skończyć się przedwcześnie i paskudnie, albo był skończonym idiotą. Jedno nie wyklucza drugiego.