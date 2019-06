Dziś opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE ws. Krajowej Rady Sądownictwa

franiux 2 godziny temu Oceniono 14 razy 14

Swoją drogą jakim trzeba być dzbanem aby godzić się na bycie członkiem pisowskiej krs, wiedząc że będzie wcześniej czy później to zaorane a jej członkowie będą zhańbieni do końca życia. Będą zerami i nikt ich nie zatrudni. Żadna dyktatura nie trwa wiecznie. Prezes też żył wiecznie nie będzie i to runie jak tylko prezes odejdzie do krainy wiecznych łowów.