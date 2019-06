USA. Ojciec wskoczył do basenu, aby ratować dziecko. "Ograniczniki działają, kiedy je zamkniesz"

pierwsza.strona1 27 minut temu 0

Widzialam kiedys podobna akcje. Co prawda na malym basenie przy bloku mieszkalnym. Matka przyszla z synem ok. 10 lat. Mlody od razu wszedl do wody i prawie natychmiast zaczal sie topic. Chyba nie wiedzial, ze jest juz na glebokiej wodzie. Gdyby matka nie patrzyla sie na niego prawdopodobnie utonalby. Ratowniczka stala przy basenie i patrzyla sie na kapiace sie dzieci, ale nie widziala, ze chlopiec tonie. Dopiero na krzyki matki wskoczyla do wody i wyciagnela chlopca. Ja tez patrzylam sie na basen, ale nie widzialam tonacego dziecka. Wniosek z tego, ze rodzice powinni caly czas patrzec na kapiace sie dzieci.