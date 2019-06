Pożar katedry Notre Dame. Paryska prokuratura podała wstępne wyniki śledztwa

Jak informuje AFP na Twitterze, prokuratura w Paryżu ujawniła w środę, że we wstępnym śledztwie nie odnaleziono żadnych dowodów, które pozwoliłyby potwierdzić hipotezę, według której pożar katedry Notre Dame wybuchł w wyniku działań przestępczych np. podpalenia.

Rozważanie są inne teorie. Wśród nich jako przyczyny pożaru pojawiają się m.in. wadliwa instalacja elektryczna oraz niedopałek papierosa. Nadal jednak nie ma stuprocentowej pewności, jak doszło do zdarzenia.

Prokuratura będzie również szukać odpowiedzi na pytanie, kto jest odpowiedzialny za zaniedbanie, które doprowadziło do pożaru.

Jak podaje France 24, konkluzje wyciągnięte przez prokuraturę, zostały oparte na rozmowach z setką świadków.

Pożar katedry Notre Dame

Do pożaru katedry Notre Dame doszło 15 kwietnia wieczorem. W jego wyniku zawaliła się 93-metrowa iglica oraz część dachu.

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że katedra zostanie odbudowana. Ma się to stać do igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Pieniądze na ten cel zostaną przeznaczone m.in. ze zbiórek przeprowadzonych przez platformę crowfundingową Go Fund Me, Nowojorskie Towarzystwo Dziedzictwa Francuskiego czy francuską Foundation du patrimoine.