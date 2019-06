Donald Trump straszy Iran. "Każdy atak spotka się z wielką, miażdżąca siłą"

Donald Trump odniósł się do informacji, że prezydent Iranu Hasan Rowhani zlekceważył nałożone przez Stany Zjednoczone sankcje i w wydanym we wtorek oświadczeniu stwierdził, że są one "oburzające i idiotyczne". Przypomnijmy, że został nimi objęty bezpośrednio najwyższy przywódca Iranu, Ajatollah Ali Chamenei.

Trump straszy Iran. "Każdy atak spotka się z miażdżącą siłą"

W odpowiedzi na słowa Rowhaniego Trump nazwał jego oświadczenie obraźliwym i ignoranckim. Stwierdził też, że świadczy ono o tym, iż władze Iranu "nie rozumieją rzeczywistości". Następnie po raz kolejny ostrzegł Iran przed eskalacją siły.

Każdy atak Iranu na cokolwiek, co amerykańskie, spotka się z wielką i miażdżącą siłą. W niektórych obszarach "miażdżąca" będzie oznaczało eliminację

- napisał na Twitterze. We wcześniejszym wpisie stwierdził, że "wspaniali Irańczycy bez powodu cierpią, bo ich przywódcy wydają niemal wszystkie pieniądze na sianie terroru".

Zaostrzenie napięć na linii Waszyngton-Teheran trwa od początku czerwca. USA obwiniają Iran o zaatakowanie dwóch tankowców na Zatoce Omańskiej oraz o zestrzelenie amerykańskiego drona. Władze Teheranu nie przyznają się do ataku na tankowce. Przyznają, że zestrzeliły drona, ale utrzymują, że stało się tak dlatego, iż wtargnął on na teren irańskiej przestrzeni powietrznej. W odpowiedzi na oskarżenia USA Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że mógł zestrzelić nie tylko amerykańskiego drona, ale też samolot zwiadowczy z 35 osobami, który leciał obok niego.