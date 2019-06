"Nadchodzi piekło". W Europę uderza fala upałów znad Sahary. Chłodniej będzie w Marrakeszu

Fala upałów zawitała do Europy i jeszcze przez kilka dni pozostanie na Starym Kontynencie. Temperatury we Francji czy Hiszpanii sięgną 40 stopni Celsjusza, a tropikalna pogoda w wielu krajach utrzyma się co najmniej do soboty. W Madrycie w sobotę może być nawet 41 stopni.

tropicaltidbits.com