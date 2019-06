Donald Trump odpowiada na oskarżenia dziennikarki ws. napaści seksualnej. "Nie jest w moim typie"

Donald Trump odniósł się do oskarżeń Elizabeth Jean Carroll. W ubiegły weekend na łamach magazynu "New York" ukazał się fragment książki kobiety. Dziennikarka związana z "Elle" opisała w niej, że w połowie lat 90. była molestowana przez Donalda Trumpa. Według jej relacji do napaści seksualnej miało dojść w luksusowym domu handlowym Bergdorf Goodman na Manhattanie. "Przyciskał swoje palce do moich części intymnych i wpychał we mnie swojego członka" - relacjonowała kobieta, dodając, że ostatecznie udało jej się uciec.

Dziennikarka oskarżyła Donalda Trumpa o napaść seksualną. Prezydent USA odpowiada

Gdy fragmenty książki Elizabeth Carroll ujrzały światło dzienne, Biały Dom wydał oświadczenie z informacją, że oskarżenia dziennikarki są "całkowicie nieprawdziwe i nierealistyczne". Teraz do sprawy odniósł się też sam Donald Trump.

Powiem to z największym szacunkiem. Po pierwsze - ona nie jest w moim typie. Pod drugie - to nigdy się nie wydarzyło. To nie miało miejsca

- stwierdził w rozmowie z portalem The Hill. Jak dodał, nigdy nie spotkał Elizabeth Caroll i "nic o niej nie wie", a opisana przez nią napaść seksualna sprzed dwudziestu trzech lat to "całkowite kłamstwo".

Dziennikarka już odpowiedziała Trumpowi. - Bardzo się cieszę, że nie jestem w jego typie - przyznała w rozmowie z telewizją CNN. Jak dodała, prezydent USA regularnie "obraża kobiety, zaprzecza oskarżeniom swoich ofiar, kłamie, odwraca wszystko do góry nogami i natychmiast przystępuje do ataku".

W programie CNN przypomniano, że było tak m.in. w przypadku dziennikarki "People" Natashy Stoynoff, która oskarżyła Trumpa o molestowanie w 2016 roku. Prezydent USA odniósł się do oskarżeń podczas jednego z wieców wyborczych i powiedział prześmiewczo: - Uwierzcie mi, że ona nie byłaby moim pierwszym wyborem.