siwywaldi pół godziny temu Oceniono 4 razy 4

Jedno ma facet pocieszające. Mianowicie to, że jak wróci po odsiadce do Polski, to pewien zwykły poseł będzie już zbyt stary i niedołężny by wyprawiać to co wyprawia dziś.

A może i przez te lata Ciemny Lud TEŻ się nieco oświeci?. :-))