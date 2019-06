Londyn. Aresztowany Polak zmarł z przegrzania. Ruszył proces

byann 2 godziny temu Oceniono 9 razy 5

W Londynie spotkałem starsza panią Polkę, u której znajomy wynajmował pokój. Spotkałem, tyle co mi otworzyła drzwi do domu. Poruszała się na wózku. Było to jakoś koło 1995/6 roku. Znajomy mówił mi, że była oficerem w armii gen Maczka.

Po jakimś czasie znajomy opowiedział, że Panią zabrała karetka na jakiś zabieg czy badanie. Sanitariusze nie zabezpieczyli jej nosze w karetce, uderzyła głową o drzwi karetki i tak o to zginęła.