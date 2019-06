Rosja. Rozpoczęto niespodziewane manewry. 150 tys. żołnierzy i rakiety S-400 w gotowości

priekrasna.brunhilda 3 godziny temu Oceniono 17 razy 5

Bez obaw. Nasz rodzimy Volkssturm, tzn. "Wojska" Obrony Terytorialnej są od dawna gotowe, mają przećwiczone bieganie po lesie z patykami i symulację strzelania (jeb-jeb-jeb-jeb!) i są gotowi do asysty w "mszach świętych", procesjach i pielgrzymkach. Znany znawca wszystkiego, kapyton.kirk powie, że rosyjskie uzbrojenie jest nic nie warte (szczególnie w relacji do jankeskiego), a znany płatny troll zigzaur doda, że kacapy są wiecznie pijane, żrą sało i popijają wódką, a poza tym mają po jednej parze butów i onuc na każdych dwóch żołnierzy. Generalnie jesteśmy silni, zwarci i gotowi a nasze (to znaczy: jeszcze nie nasze bo nie zapłacone) F-35 będą w Polsce lada rok, ale też zostaną raczej na lotniskach, bo okaże się, że nie dokupiliśmy do nich wyposażenia, a paliwa do nich też brakuje. Jesteśmy gotowi. Kapelani i biskupi polowi z "ordynariatu polowego" są maksymalnie wypasieni i przygotowani (do ucieczki), więc zostanie nam jedynie - i jak zwykle - wiara w "Matkę Boską Częstochowską" i jej "cudowne wstawiennictwo" jak w 1920 roku pod Radzyminem. A konie? Gdzie są konie? Bo ułani z szabelkami też są, a jakże, gotowi do szarży na ruskie tanki (te z tektury). Naczelny "wóc" niech pamięta, że tym razem przez Zaleszczyki nie uda się spieprzyć, bo te Zaleszczyki są obecnie w Ukrainie, i tam nas niespecjalnie lubią...