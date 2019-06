Żyją obok frontu, jedzą chleb z herbatą lub liście. W Jemenie z głodu giną matki i dzieci

pierwsze_all 2 godziny temu Oceniono 6 razy 6

"Gdy wypasała kozy na polu, obok jej traktora spadła rakieta..." jakoś mi się to kłóci z tym skrajnym niedożywieniem od czterech czy więcej lat. Nie zjedli tych kóz wcześniej? Czy paliwo do traktora (i co on tam orze, czyje to pole?) jest tańsze niż jakieś pożywienie? Gdzieś i za coś to paliwo ktoś kupił, bo raczej w rzekach tam nie płynie, nawet jak jest tańsze od wody, to chyba nie jest artykuł ważniejszy od żywności? A tak w ogóle przy skrajnym niedożywieniu skądś się ciągle biorą te coraz nowe dzieci, wiatropylność? Przepraszam bardzo, ale jak się nie ma środków do życia, to się nie rozmnaża, a jak się ma pole, traktor i kozy, to może przy braku szaleńczego rozmnażania wystarczyłoby na życie?

Pani Ochojska powinna fundować sterylizację po drugim dziecku i wtedy proszę bardzo pomagamy tym, co mają szansę na jakieś wykształcenie i w późniejszej perspektywie zmianę swojego kraju, a nie lecieć w ilość o rozumie królika.