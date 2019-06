Kim Dzong Un dostał osobisty list od Donalda Trumpa. Treść "doskonała", ma ją przemyśleć

zigzaur 2 godziny temu Oceniono 3 razy 1

Rok 1984. Na krakowskim rynku nagle pojawia się dobrze znana ale tutaj niespodziewana postać niemieckiej sceny politycznej: Franz Joseph Strauß, Prywatnie. Potem nagle leci samolotem do Pragi, po czym wraca do Monachium. Tylko że po drodze zahacza o Drezno. Tam spotyka się z Erichem Honeckerem.

Wkrótce potem rozpoczynają się potajemne wyjazdy Ericha Honeckera do willi bogatego bawarskiego producenta kiełbachy. Tam Honecker również spotyka się z FJS i przyjmuje nawet pożyczki w prawdziwych markach. Na weksle.

W parę lat potem reżim NRD pada, kraj zostaje włączony do Niemiec (a właściwie to sam do nich wstępuje bez referendum w zachodnich landach). Jednocześnie była NRD staje się członkiem NATO i WE. Skutki biesiad przy piwku. A najśmieszniejsze jest to, że szpicel KGB w Dreznie nic nie dostrzegł. Wycofali go do Sojuza ale zapomnieli przepuścić przez konwejer i komin. Ta pieriestrojka to jednak był bardak.

Sam Franz Joseph Strauß nie dożył zjednoczenia Niemiec. Dostał ataku zaraz po wstaniu zza sterów helikoptera. Leciał z Oktoberfest na polowanie. Sztuczne oddychanie robiono tak mocno, że połamane żebra przebiły płuca.

W każdym razie, FJS załatwił Honeckerowi pensjonat na emeryturę polityczną. U starego przyjaciela generała Augusto Pinocheta.



Niewykluczone, że Kim dostał obietnicę dożywotnich wakacji w jakimś Ekwadorze czy Salwadorze. Będzie miał widok z okna na Pacyfik.