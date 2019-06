"Donald Trump śle swojego człowieka na Bliski Wschód. Mike Pompeo chce budować antyirańską koalicję"

wiceherszt godzinę temu Oceniono 8 razy 6

Jak przeczytałem o szerokiej koalicji "z udziałem państw Europy", to mi od razu wypełzło na usta "Noż k u r w a, ja p i e r d o lę", z dnia świra. Właściwie to dobrze, że nie mamy żadnych rakiet dalekiego zasięgu, bo pewnie już byśmy zaczęli ten Iran bombardować. Bo on straszliwie nam zagraża.



No i oczywiście zapłacimy górę kasy za wysłanie tam naszych nieustraszonych wojów i drugie tyle za ich sprowadzenie, plus renty dla wdów, koszty pogrzebów i takie tam... Załamać się można. Jak Sowiet bił się w Afganistanie, to chociaż naszych nie wysyłano, ale tutaj... Gdzie hegemon pierdnie, tam i satelita kupę posadzi. Odrażające...