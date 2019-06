Policja wezwana do domu partnerki Borisa Johnsona. Sąsiada zaniepokoiła kłótnia. Nagrał ją

chi-neng 4 godziny temu Oceniono 23 razy 9

Jak na 'polityka' startujacego do stolka premiera GB, wystawil sobie bardzo niepochlebna opinie.

I mam nadzieje, ze owa zadecyduje o tym, kto zostanie tam premierem.

On nigdy nie nalezal do tych, ktorego ja zycze Anglii. Wrecz odwrotnie.

Maja teraz dobra okazje pozbycia sie jego kandydatury.