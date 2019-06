Ponowne wybory w Stambule. "Zwycięstwo opozycji to początek upadku partii Erdogana"

W Stambule rozpoczęły się powtórne wybory burmistrza. O urząd ten ubiegają się: kandydat opozycji Ekrem Imamoglu, który wygrał marcowe wybory w metropolii, i Binali Yildirim popierany przez rządzącą Partię Sprawiedliwości i Rozwoju.

REKLAMA

Turecka Centralna Komisja Wyborcza anulowała wynik poprzednich wyborów. W ostatnich sondażach przedwyborczych prowadził Ekrem Imamoglu. Prezydent Turcji twierdzi jednak, że nie są one wiarygodne. To na wniosek rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju anulowano wynik marcowych wyborów na burmistrza w największej tureckiej metropolii. Centralna Komisja Wyborcza uznała, że doszło do nieprawidłowości, a niektórzy członkowie komisji mieli rzekomo powiązania z organizacją terrorystyczną.

Nieznany Ekrem Imamoglu pokonał byłego premiera i prawą rękę prezydenta Turcji

Podczas ostatnich wyborów samorządowych nieznany wcześniej szerszej opinii publicznej Ekrem Imamoglu pokonał byłego premiera i prawą rękę prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, co było zaskoczeniem dla niego i jego partii. Różnica między rywalami była minimalna i wynosiła zaledwie kilkanaście tysięcy głosów.

W Stambule uprawnionych do głosowania jest 10 milionów obywateli. O wyniku niedzielnych wyborów mogą zadecydować głosy Kurdów, którzy stanowią około 15 procent wyborców w Stambule.

Wygrana kandydata opozycji to wielka przegrana prezydenta Erdogana

Analitycy podkreślają, że jeśli wybory ponownie wygra kandydat opozycji, będzie to wielką przegraną Recepa Tayyipa Erdogana.

- Jeśli Imamoglu wygra ponownie, dojdzie do serii poważnych zmian w tureckiej polityce - powiedział agencji Reuters dziennikarz i pisarz Murat Yetkin. Według Yetkina kolejne zwycięstwo Imamoglu może doprowadzić do wcześniejszych wyborów krajowych (kolejne wybory zaplanowane są na 2023 r.), zmian w rządzie i zmian w polityce zagranicznych.

Dlaczego lokalne wybory w Stambule są tak istotne?

Stambuł to kulturalne i ekonomiczne centrum Turcji. Metropolia jest ważnym węzłem handlowym przyciągającym wielomiliardowe inwestycje. Miasto wypracowuje 1/3 tureckiego PKB.

Utrata Stambułu była ciosem dla Erdogana, gdyż tam zaczynał on swoją karierę jako burmistrz 25 lat temu i po raz pierwszy od tamtej pory jego partia straciła kontrolę nad miastem.