The Rolling Stones rozpoczęli trasę koncertową po USA. Dwa miesiące po operacji serca Jaggera

The Rolling Stones wystąpili na wypełnionym do ostatniego miejsca stadionie Soldier Field. Koncert rozpoczęli od utworów „Street Fighting Man” i „Let’s Spend The Night Together”. Witając się z sześćdziesięciotysięczną publicznością Mick Jagger przypomniał, że to już jego ósmy występ na tym stadionie. Z komentarzy i klipów wideo umieszczanych przez widzów w mediach społecznościowych wynika, że wokalista The Rolling Stone był pełen energii i nie okazywał żadnych problemów zdrowotnych.

Amerykańska trasa koncertowa „No Filter Tour” z klasycznymi hitami Stonesów miała się rozpocząć 20 kwietnia. Pod koniec marca Mick Jagger dowiedział się jednak, że musi przejść operację wymiany zastawki serca. Zabieg odbył się na początku kwietnia a już miesiąc później artysta wstawiał na Twitterze krótkie filmy z prób przed powrotem na scenę. Chicago jest pierwszym z 15 amerykańskich miast, w którym wystąpią The Rolling Stones. Bilety na wszystkie koncerty są wyprzedane.