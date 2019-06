Nie ustają protesty w Gruzji. Ludzie chcą przyśpieszonych wyborów

bmzgs 16 minut temu Oceniono 1 raz 1

Gruzini tracą dużą część mojej sympatii. To jest te sam rodzaj prymitywnego, wschodnioeuropejskiego nacjonalizmu, który prezentuje Polska w stosunku do Górnoślązaków. Jak nas Rosja krzywdzi to jesteśmy biednym, małym narodkiem w potrzasku. Ale jak my krzywdzimy inne narody i etnosy to wszystko w porządku i niech zamkną gęby.



Abchazja i Osetia Płd. to nie są żadne gruzińskie regiony. A Abchazowie i Osetyńcy nie chcą słyszeć o gruzińskich rządach w ich krajach po tym, co ich ze strony Gruzinów spotkało. Rola i interes Rosji w tym wszystkim? Owszem, jest. Ale tacy Abchazowie i Osetyńcy by poszli na współpracę z samym diabłem na rzecz swojej niepodległości po tym, co ich spotkało ze strony Gruzinów. I ta współpraca z rosyjskim diabłem dała im wymierną korzyść, dziś cieszą się n ajlepszą formą niepodległości, jaką w swoim położeniu mogą mieć. A pamiętajmy, że stosunki abchazko-rosyjskie w historii to nie jest sama droga usłana różami.