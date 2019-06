Dziennikarka oskarża Donalda Trumpa o seksualną napaść. "Przycisnął mnie do ściany, zdjął rajstopy"

Elizabeth Jean Carroll pisze, że pod koniec 1995 r. lub na początku 1996 r. Donald Trump zobaczywszy ją, skojarzył, że zajmuje się modą i poprosił o pomoc w kupieniu prezentu dla dziewczyny. Namówił kobietę, by przymierzyła koronkowe body. Kiedy dotarli do przymierzalni, Trump miał pchnąć ją na ścianę, ściągnąć jej rajstopy i - jak pisze kobieta - "przyciskając palce do części intymnej, wepchnął we mnie penisa, częściowo lub do połowy, nie pamiętam".

"New York Magazine" potwierdził, że Carroll opowiedziała o tej sytuacji dwóm przyjaciołom. Jeden z nich poradził, by poszła na policję, drugi zaś, żeby zapomniała o spotkaniu, ostrzegając, że zespół prawny Trumpa ją pogrąży.

Na zdjęciu okładkowym czasopisma Carroll ma na sobie sukienkę Donny Karan, w którą ubrana była w dniu spotkania z Trumpem. Jak mówi, ubranie wciąż "wisiało na drzwiach jej szafy". Kobieta założyła je po raz pierwszy od czasu domniemanej napaści.

Elizabeth Jean Carroll tłumaczy też, dlaczego podzieliła się tą historią dopiero dzisiaj. "Otrzymywanie gróźb śmierci, wyrzucenie z domu, zwolnienie z pracy, pomieszanie z błotem i dołączenie do 15 kobiet, które przedstawiły wiarygodne historie o tym, jak były schwytane, zranione, pomniejszone, molestowane i napastowane przez mężczyznę, tylko po to, by zobaczyć, jak mężczyzna ten zaprzecza, grozi i atakuje, nigdy nie brzmiało jak przyjemność. Poza tym jestem tchórzem" - napisała.

Biały Dom zaprzecza

Biały Dom w specjalnym oświadczeniu stwierdza, że publikacja "New York Magazine" "to całkowicie nieprawdziwa i nierealistyczna historia, która pojawiła się 25 lat po rzekomym wydarzeniu i została stworzona po to, by przedstawić prezydenta w złym świetle”.

Carroll jest co najmniej szesnastą kobietą, która oskarża Donalda Trumpa o niewłaściwe zachowania seksualne.