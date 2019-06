Donald Trump: Byliśmy gotowi do odwetu. Zabicie 150 osób byłoby "nieproporcjonalne"

- Byliśmy gotowi do odwetu na trzy różne cele - napisał na Twitterze Donald Trump. - Kiedy zapytałem, ile osób zginie, odpowiedzieć generała brzmiała: "150 osób, proszę Pana". Dziesięć minut przed atakiem zatrzymałem go, bo nie byłoby to proporcjonalne do zestrzelenia bezzałogowego drona - wyjaśnił prezydent Stanów Zjednoczonych.

Fot. Evan Vucci / AP Photo