Iran: Mogliśmy zestrzelić samolot z 35 osobami na pokładzie, który leciał razem z dronem

agnrodis 3 godziny temu Oceniono 44 razy 26

......"terrorystyczne siły reżimu USA" - to najlepsze okreslenie "demokracji" amerykanskiej jakie slyszalem. Precyzyjnie okresla dzialania tego zaklamanego panstwa, ktore manipuluje i klamie dla zysku, z chciwosci dla swoich korporacji.USA, to dyktatura korporacji. Co wiecej,korporacyjny rzad USA tak samo traktuje swoich obywateli, sa cytryna do wycisniecia. Jedyny cel to korporacyjny zysk, zwlaszcza korporcji zbrojeniowych.Im sie daje dotacje rzadow, ulgi podatkowe, a klasa srednia tylko na nich placi i kurczy sie, biednieje z kazdym rokiem.... a korporacje sa niezaspokojone, chca coraz wiecej...