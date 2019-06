Ukraina: Tragiczny finał poszukiwań 11-letniej Darii. Zaginęła tego samego dnia, co Kristina z Mrowin

"Fakt" donosi o tragicznym finale poszukiwań 11-letniej Darii Łukanienko z Iwaniwki w obwodzie chersońskim na Ukrainie. Dziewczynka - podobnie jak 10-letnia Kristina z Mrowin - zaginęła w czwartek 13 czerwca. Jej rodzina zaalarmowała policję, gdy dziewczynka nie wróciła do domu po zajęciach tanecznych. Niektórzy z sąsiadów alarmowali, że po jej zaginięciu słyszeli w okolicy krzyk dziecka. Podobnie jak w przypadku zbrodni z Dolnego Śląska, ukraińskie służby nie wykluczały scenariusza, że dziewczynka mogła zostać porwana.

Ukraina. Nie żyje 11-letnia Daria. O morderstwo podejrzany jest jej 22-letni sąsiad

Jak podaje "The Sun", w środę 19 czerwca - po sześciu dniach poszukiwań, w które było zaangażowanych ponad pięćset osób - odnaleziono ciało 11-latki. Znajdowało się ono w otworze na ścieki na terenie jednego z gospodarstw w Iwaniwce, niedaleko od miejsca, w którym dziewczynka była widziana po raz ostatni. Do morderstwa dziewczynki przyznał się 22-letni sąsiad Nikołaj T. - to właśnie na terenie jego posesji znaleziono ciało 11-latki.

Ukraińska policja poinformowała, że zbrodnia najprawdopodobniej miała podłoże seksualne. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że gdy dziewczynka przechodziła koło domu sprawcy, ten zaatakował ją i siłą wciągnął do środka. Doszło do próby gwałtu i szarpaniny. Gdy dziewczynka się broniła, sprawca założył jej na głowę plastikową torebkę, co doprowadziło do uduszenia. Nikołajowi T. grozi dożywocie. Ukraiński portal obozrevatel.com podaje, że przed pozbyciem się ciała dziewczynki chciał zatrzeć ślady - ubrania 11-latki polał benzyną i podpalił.