USA: seria eksplozji w Filadelfii. Płonie rafineria, kula ognia nad miastem

wiceherszt godzinę temu Oceniono 12 razy 12

— Wiesz, Goldberg się spalił dzisiaj w nocy i to zupełnie „na glanc”, jak Mateusz mówi...

— Dla mnie to nie nowina — odpowiedział, ziewając.

— Skąd wiedziałeś?

— Ja miesiąc temu wiedziałem, że on się potrzebuje spalić. Dziwiłem się nawet, że tak długo zwleka, przecież procentów mu nie dadzą od asekuracyi.

— Miał dużo towaru?

— Miał dużo zaasekurowane...

— Bilans sobie wyrównał.