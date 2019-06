Donald Tusk niespodziewanym kandydatem na szefa Komisji Europejskiej? "To bzdura"

glencok godzinę temu Oceniono 31 razy 15

No pisiory Tusk to takie dno? To wyzywam was: zgłoście Kaczyńskiego. Serio. Pokażcie że w waszym stwierdzeniu że to mąż stanu ileś tam poziomów wyżej od Tuska jest chociaż ziarno prawdy a nie tylko tony kłamliwej wazeliny. I nie ma tłumaczenia że kaczor nie chce. Podobno potrafi tyle "załatwić". Prawdziwy mąż stanu ma tylko dobro kraju na uwadze, nie odpowie że nie chce