Trump miał zatwierdzić atak odwetowy na Iran i nagle się z niego wycofać. Samoloty bojowe były już w powietrzu

Prezydent Stanów Zjednoczonych w czwartek najpierw ostro zareagował na zestrzelenie przez Iran amerykańskiego drona wojskowego. Na Twitterze napisał, że "Iran zrobił ogromny błąd", co niedługo później powtórzył publicznie przed spotkaniem z premierem Kanady. Ta swego rodzaju groźba podbiła ceny ropy naftowej - Cieśnina Ormuz, w okolicach której doszło do zestrzelenia drona, jest wąskim gardłem dla około 30 proc. transportu tego surowca.

Na pytanie dziennikarzy podczas konferencji, jak USA zamierzają zareagować, odpowiedział: "Przekonacie się". Jednak niedługo potem złagodził swoje słowa, mówiąc że Iran prawdopodobnie popełnił błąd. - Mogę sobie wyobrazić, że generał lub ktoś inny popełnił błąd, zestrzeliwując drona. Trudno mi uwierzyć, że to było celowe. To mógł zrobić ktoś niedbały i głupi - powiedział Trump.

"NYT": Donald Trump zatwierdził atak na irańskie cele

Te sprzeczne sygnały mogą mieć związek z decyzjami, o których piszą amerykańskie media. Według dziennika "New York Times" ostatecznie prezydent USA zaakceptował atak na irańskie cele, takie jak radary i wyrzutnie rakiet. Amerykańskie samoloty bojowe były już w powietrzu, a okręty wojenne gotowe do odpalenia pocisków. Wtedy z Waszyngtonu nadeszła wiadomość o odwołaniu ataku. Nie wystrzelono żadnego pocisku.

Informacje podawane przez "New York Times" potwierdzają inne amerykańskie media. Jak pisze Associated Press, ataki odwetowe zarekomendował Pentagon, jako jedną z opcji przedstawionych wysokim rangą urzędnikom administracji prezydenta. Biały Dom odmówił dziennikarzom komentarza w tej sprawie.

Dziennikarze sfotografowali sekretarza obrony Patricka Shanahana, który szedł na spotkanie z Donaldem Trumpem ws. Iranu z dokumentem opatrzonym tytułem "Tajne informacje" w ręce.

Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie

Stosunki między Waszyngtonem a Teheranem gwałtownie pogorszyły się nieco ponad rok temu, kiedy to Donald Trump wycofał się z umowy nuklearnej z 2015 roku i zaczął wprowadzać sankcje gospodarcze na Iran. Jego celem jest zredukowanie eksportu irańskiej ropy do zera - a to kluczowe źródło przychodów kraju.

13 czerwca doszło do ataków na dwa tankowce w Cieśninie Omańskiej, o które Amerykanie oskarżają Irańczyków, twierdząc, że mają na to dowody. W ostatni czwartek, 20 czerwca, Iran zestrzelił amerykańskiego wojskowego drona, twierdząc, że maszyna znajdowała się w jego przestrzeni powietrznej z misją szpiegowską. Amerykanie z kolei zapewniają, że dron znajdował się w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, a atak nie był niczym sprowokowany.

