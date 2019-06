Chińskie media: były szef Interpolu przyznaje się do przyjęcia 2 mln dolarów łapówki

Meng Hongwei to były szef Interpolu. W 2016 roku był pierwszym Chińczykiem wybranym na to stanowisko. Pod koniec września ubiegłego roku rodzina Meng Hongweia straciła z nim kontakt, po tym jak mężczyzna udał się w służbową podróż do Chin. Zgłoszono jego zaginięcie, jednakże kilka dni po tym fakcie Meng złożył wniosek o dymisję z funkcji szefa Interpolu. Chińskie władze oficjalnie potwierdziły, że mężczyzna jest objęty śledztwem w związku z zarzutami korupcyjnymi.

REKLAMA

Jak informują chińskie media, dziś przed sądem w Tiencinie Meng miał przyznać się do przyjęcia łapówek na sumę ponad 2 milionów dolarów. Wyrok w tej sprawie ogłoszony ma być w późniejszym terminie.