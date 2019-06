Historyczne spotkanie Xi Jinpinga i Kim Dzong Una. W tle rozmowy o denuklearyzacji Korei Północnej

truten.zenobi przedwczoraj Oceniono 5 razy 1

trochę nie rozumiem tego

1. gdyby nie wsparcie chin i rosji nie było by problemu "nuklearyzacji"

2. watażka jakiegoś małego panstwewka w krótkim czasie spotyka się z 3 przywódcami 3 największych mocarstw światowych - to takie pompowanie jego ego.

3. wyraźnie widać że zachodnie demokracje nie mają sposobu na roziązywanie problemów - co najwyżej jak się już całkowicie zamotają to usa robi totalna rozpiedrduchęi problemy narastają