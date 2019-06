Unia Europejska chce wyeliminować emisję CO2 do 2050 roku. Polska jednym z czterech krajów, który mówi "nie"

Cztery kraje, w tym Polska, są przeciwne zobowiązaniom, dzięki którym gospodarka wszystkich członków Unii Europejskiej miałyby prowadzić gospodarkę neutralną, czyli zeroemisyjną w 2050 roku - ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia. Szczyt, na którym podjęta ma zostać decyzja w tej sprawie, odbędzie się w czwartek.

REKLAMA

UE nie chce emisji CO2 od 2050 roku. Polska nie jest przekonana

Zero emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, to plan Komisji Europejskiej zaprezentowany jesienią ubiegłego roku. Grupa unijnych państw, w tym Polska, od początku była sceptyczna, tym bardziej, że plan ten zakłada też zwiększenie redukcji do 2030 roku. Kilka lat temu Unia uzgodniła, że zredukuje do tego czasu emisje CO2 o 40 procent. Komisja zaproponowała podwyższenie celu o 5 punktów procentowych. Polska na to nie chce się zgodzić, co potwierdził wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Powiedział, że nowe zobowiązania będą możliwe, gdy tylko będzie znana wizja podziału obciążeń dla gospodarek państw członkowskich i oferta rekompensat dla państw najbardziej narażonych na koszty i problemy związane z polityką klimatyczną.

Z całą pewnością polityka klimatyczna jest jednym z kluczowych problemów polskich relacji gospodarczych w Unii. My w ciemno, in blanco, albo na podstawie zbyt ogólnych zapisów politycznych, celu redukcyjnego Unii Europejskiej nie podniesiemy

- powiedział Konrad Szymański.

Kwestie klimatyczne będą zapisane w strategii Wspólnoty na najbliższych pięć lat, która ma być przyjęta na unijnym szczycie w czwartek. Aby zobowiązania zostały przyjęte przez europejskich przywódców konieczna jest jednomyślność przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich.

Lot do Londynu szkodzi klimatowi tak, jak cztery miesiące jazdy samochodem. W tym tygodniu w cyklu Piątki dla Klimatu o tym, jak lotnictwo przyczynia się do globalnego ocieplenia i co można z tym zrobić.