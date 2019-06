Katastrofa MH17. Cztery osoby z zarzutami zestrzelenia malezyjskiego boeinga. Podejrzani byli w kontakcie z Rosją

komentarz.24 godzinę temu Oceniono 8 razy 2

Rozpoczynanie procesu ze zrobionym z góry założeniem, iż oskarżeni się nie stawią, oraz bez podjęcia próby postawienia ich przed sądem, skończy się farsą. Rzetelny proces powinien zostać przeprowadzony tak, jak został przeciwko Radovanowi Karadžićowi, a przy wykazaniu winy oskarżonych, powinien skończyć się takim samym wyrokiem. W przeciwnym wypadku zakończy się tak, jak procesy przeciwko Miloševićowi, czyli kompromitacją Trybunału w Hadze.

Jest to nieuniknione, gdyż pierwszym i podstawowym pytaniem, na które sąd będzie musiał znaleźć odpowiedź, będzie: jakim cudem, na skutek czyjego działania lub zaniechania, samolot pasażerski znalazł się z strefie intensywnych działań bojowych, w których jedna ze stron używała lotnictwa bojowego, a druga je zwalczała rakietowymi systemami przeciwlotniczymi.

Taki sam dylemat miał amerykański Trybunał Wojskowy w Dachau, sądzący ssmanów mordujących amerykańskich lotników. Trybunał nie ograniczył się do skazania "pachołów" naciskających spust. Zadał sobie trud odtworzenia tzw. chain of command, czyli łańcucha decyzyjnego od najwyższego dowództwa, do najniższego "pachoła". Sąd w sprawie MH17 zaczyna od rozpatrzenia winy bezpośrednich sprawców; do tego mając nadzieję że oskarżeni nie stawią się na sali rozpraw. Nie ma wymiaru sprawiedliwości przy założeniu z góry, że rezygnuje się z ustalenia prawdy materialnej.