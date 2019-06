Nagrano efekt turbulencji w samolocie do Szwajcarii. Krzyki i ranni pasażerowie

fruqo3 godzinę temu Oceniono 11 razy 11

Polecam uwadze tych którzy pierwsze co robią po zgaszeniu sygnalizacji to rozpinają pasy.

I tak, leciałem po 14 godzin i byłem w stanie wytrzymać zapięty w pasach. Rozluźnionych, ale zapiętych na tyle by nie fruwać po samolocie przy turbulencji.