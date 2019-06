Niedźwiedzica polarna dotarła do miasta na Syberii. Setki kilometrów w poszukiwaniu jedzenia

Niedźwiedzica polarna pojawiła się w Norylsku na północy Syberii na początku tygodnia. Jak podaje "Siberian Times", zwierzę mogło przejść nawet 1,5 tys. kilometrów, oddalając się od Oceanu Arktycznego. Błąkającego się niedźwiedzia można zobaczyć na nagraniu z agencji Reutera (powyżej).

REKLAMA

- Jest poważnie dotknięty głodem, niemal nie jest w stanie mrugać i mieć otwarte oczy, prawie nie może chodzić - relacjonowała dziennikarka gazety "Zapolyarnaya Pravda" Irina Jarniskaja.

To pierwszy niedźwiedź polarny, który dotarł do miasta od 1977 roku.

Na razie nie zapadła decyzja co do podania zwierzęciu środków usypiających i przetransportowaniu do zoo lub w pobliże arktycznego wybrzeża.

Niedźwiedzie polarne, w związku z kryzysem klimatycznym, coraz częściej czują się zmuszone do poszukiwania jedzenia poza swoim naturalnym siedliskiem. Z tego powodu docierają do terenów zamieszkałych przez ludzi.