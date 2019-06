Trump rusza z kampanią: Pomyślcie, co to ten wściekły, lewicowy tłum, zrobi, gdy dojdzie do władzy

Donald Trump oficjalnie rozpoczął kampanię prezydencką - ogłosił to tysiącom zwolenników w hali w Orlando na Florydzie. Patrząc na to, jak zaczął rozgrywać walkę o reelekcję, można spodziewać się, że jego kampania na wybory w 2020 niewiele będzie różnić się od tej z 2016 r.

Prezydent USA zwracając się do ludzi zgromadzonych w Orlando od razu przypomniał im, że trzy lata temu, w trakcie kampanii, był "pod ostrzałem" od samego początku. Natomiast w walce o fotel prezydenta miały przeszkadzać mu "fakenewsowe media", które próbowały utrudnić mu zwycięstwo. Nazwał też, zresztą po raz kolejny, śledztwo dotyczące powiązań Rosjan z wyborami w 2016 roku "polowaniem na czarownice".

Później przeszedł do ofensywy w kierunku Demokratów - kreślił straszne obrazki tego, jak wyglądałoby życie Amerykanów, gdyby w 2020 roku wygrali właśnie oni. - Oni chcą zniszczyć was i zniszczyć nasze państwo, my to wiemy - grzmiał Donald Trump.

Głos na jakiegokolwiek Demokratę w 2020 roku, to głos za wzrostem radykalnego socjalizmu i zniszczeniem amerykańskiego snu (...). Pomyślcie tylko, co to ten wściekły, lewicowy tłum, zrobi, gdy dojdzie do władzy

- przekonywał prezydent USA, strasząc, że Demokraci są zagrożeniem dla wolności słowa.

Nowe hasło Trumpa na wybory, choć ataki na Clinton te same. "Keep America Great"

Nie omieszkał też podkreślać, że za jego rządów Stany Zjednoczone poprawiły swoją sytuację gospodarczą, której "zazdrości jej świat". Pojawił się też wątek budowanego na granicy z Meksykiem muru - w jego przypadku Donald Trump obiecuje dokończenie jego stawiania.

Choć Hillary Clinton nie startuje w wyborach, to Trump wplótł ją w w swoją kampanijną inaugurację. O kontrkandydatce z 2016 roku - jak zauważa agencja AP - mówił więcej niż o swoich aktualnych przeciwnikach. Zapewniał, że odzyska jej "skasowane maile", których było blisko 33 tys.

System jest fałszywy, zobaczcie, na nas rzucili wszystko, a Hillary i jej ludziom uszło na sucho kasowanie dowodów, kasowanie maili

- mówił. Wątek maili ma związek z aferą z 2016 r., gdy ujawniono, że gdy Hillary Clinton była sekretarzem stanu, wysyłała z prywatnej skrzynki wiadomości, które dotyczyły spraw państwa.

Donald Trump sprawdził podczas wiecu, czy jego nowe kampanijne hasło podoba się jego zwolennikom. Słynne, znane z kampanii z 2016 r., "Make America Great Again" (Uczyńmy Amerykę znowu wielką) zamieni na "Keep America Great" (Utrzymajmy Amerykę wielką). Gdy tylko wygłosił unowocześnione hasło - tłum zaczął go oklaskiwać. Ten w reakcji na entuzjazm uczestników wiecu stwierdził, że jego "bębenki już nigdy nie będą takie same".