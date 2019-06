USA. Przytulał uczestników parady równości w koszulce "uściski od taty". "Płakali mi w ramionach"

"Wyobraźcie sobie, że wasze dziecko czuje się przez was tak opuszczone, że pada w ramiona całkowicie obcego człowieka" - to fragment apelu, który wystosował do rodziców osób LGBT+ Howie Dittman. Mężczyzna rozdawał uściski uczestnikom parady równości w Pittsburghu ubrany w koszulkę "uściski od taty". Jak napisał, niektóre osoby nie kryły wzruszenia i opowiadały, że nie są akceptowane przez swoich rodziców.

fot. Howie Dittman - Facebook