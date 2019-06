Wielka Brytania: 19-letni neonazista z Polski skazany za terroryzm. Podżegał do zabicia księcia

senseiek 6 minut temu 0

Takich ludzi nie można wsadzać do normalnego wiezienia.. bo tylko zradykalizują cala społeczność więzienną.. W efekcie zamiast mieć mniej radykałów, to będzie ich więcej..



W USA niektórzy więźniowie przeszli z chrześcijaństwa na inna religie, bo jadłospis więzienny zależał od tego jaka religie ktoś wyznaje. Ale później jak im wyprano mózgi, to sami zaczynają rozpowszechniać ja i to nie tylko podczas pobytu w wiezieniu, ale także po wyjściu.



Najlepszym rozwiązaniem byłaby chyba jakaś bezludna wyspa na oceanie, gdzie by się ich odstawiało. Zostawić im tylko jakieś mądre książki do poczytania.