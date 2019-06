17 stopni na plusie na Grenlandii. Badacz sfotografował rekordowe topnienie pokrywy lodowej

Z upałami w ostatnich dniach zmagała się ostatni nie tylko Polska, ale też Grenlandia - oczywiście w swojej skali. W zeszłym tygodniu na północnym zachodzie wyspy zanotowano 15-17 stopni Celsjusza na plusie, a średnia temperatura w tych dniach była o nawet sześć stopni lub więcej wyższa od normy. Efekty tej anomalii widać na zdjęciach, które w czasie pracy wykonał badacz klimatu z Duńskiego Instytutu Meteorologicznego (DMI).

REKLAMA

W czwartek Steffen Olsen wybrał się zebrać z terenu sprzęt pomiarowy, który przed zimną zamontowano na zamarzniętej zatoce. By nie stracić instrumentów, są one zbierane przez badaczy zanim morska pokrywa lodowa zacznie znikać. Na miejsce dostają się przy pomocy psich zaprzęgów. Okazało się, że lód topnieje tak intensywnie, że pokrywa jest zalana wodą (nie ma w niej też wielu pęknięć, przez które woda mogłaby się dostać do morza). Poruszanie się zaprzęgami po zalanym lodzie badacz uwiecznił na zdjęciach.

Wyż w rejonie Grenlandii przyczynił się do wysokich temperatur i niskiego zachmurzenia, a to przełożyło bardzo intensywne topnienie lodu. Ruth Mottram, badaczka z DMI wyjaśnia, że to kilkudniowe ocieplenie to efekt ekstremalnej pogody. Jednak z powodu kryzysu klimatycznego coraz krótszy będzie okres, w którym wody wokół Grenlandii i w całej Arktyce będą pokryte lodem. "To, jak bardzo i jak szybko będzie się to działo, zależy od tego, jak bardzo wzrośnie globalna temperatura" - wyjaśniła.

Zdjęcie Olsena pokazuje oczywiście ekstremalną sytuację w konkretnym miejscu. Jednak w całej Grenlandii topnienie jest rekordowe. Po raz pierwszy w historii pomiarów topnienie jest tak duże tak wcześnie. Choć warunki są zmienne i nie da się tego stwierdzić na pewno, to jeśli utrzymają się takie warunki pogodowe, może ono przewyższyć bezprecedensowy rok 2012. W ubiegłym tygodniu topniało nawet 45 proc. powierzchni grenlandzkiego lodu - co zazwyczaj może dziać się dopiero późnym latem.

Topnienie pokrywy lodowej Grenlandii. Linia czerwona - rok 2019, linia niebieska - mediana z lat 1981-2010 Fot. National Snow and Ice Data Center/Thomas Mote, University of Georgia

W kwietniu i maju na praktycznie całej wyspie temperatury były wyższe od normy, im dalej na północ, tym bardziej. W dużej części wyspy było to nawet 4-5 stopni Celsjusza powyżej średniej.

Średnia anomalia temperatury w rejonie Grenlandii w kwietniu i maju Fot. National Snow and Ice Data Center/Thomas Mote, University of Georgia

Topnienie może być rekordowe także w innych częściach Arktyki

Rekordowo wczesne topnienie dotyczy nie tylko Grenlandii, ale całego rejonu Arktyki. Jak opisuje "Washington Post", pokrywa lodowa oceanu Arktycznego jest obecnie na najniższym poziomie w historii pomiarów dla połowy czerwca. Jeszcze w latach 90. powierzchnia lodu spadała do takich rozmiarów dopiero w okolicach sierpnia.

Szczególnie dużą utratę lodu odnotowano w rejonie mórz Czukockiego i Beauforta. Badacze określają zjawisko jako "bezprecedensowe". To wczesne topnienie może przełożyć się na cały sezon. Biała pokrywa lodowa odbija większość promieniowania słonecznego, zaś ciemny ocean pochłania je i nagrzewa się.

Steffen Olsen zwrócił uwagę, że wczesne topnienie lodu zaburza życie rdzennej ludności Grenlandii. Mieszkańcy korzystają z pokrywy lodowej do transportu, polowań i rybołówstwa. Utrata lodu to także zagrożenie dla żyjących w Arktyce zwierząt, jak foki czy niedźwiedzie polarne. Te ostatnie umierają z głodu z powodu topnienia pokrywy lodowej.

Ponadto "Co dzieje się w Arktyce, nie zostaje w Arktyce" - pisze "Washington Post", cytując zdanie powtarzane przez badaczy regionu. Warunki wokół bieguna, w tym zamarzanie i topnienie lodu na Oceanie Arktycznym, mają wpływ na pogodę na półkuli północnej. Może to oznaczać częstsze i silniejsze ekstrema pogodowe m.in. w Europie.

Według opublikowanego w lutym amerykańskiego badania, z powodu globalnego ocieplenia pokrywa lodowa Arktyki będzie latem topnieć niemal całkowicie. Badacze przewidują, że zacznie się to dziać między 2030 a 2050 rokiem. To spowoduje dodatkowe zwiększenie globalnego ocieplenia przez pochłanianie ciepła przez ocean. Z kolei topnienie lądolodu Grenlandii wywoła podniesienie się poziomu morza.

Jeśli chcesz działać na rzecz klimatu, ale nie wiesz od czego zacząć lub jak to zrobić, możesz wesprzeć Greenpeace, które w Polsce prowadzi szereg działań na rzecz rozwoju czystych źródeł energii i sukcesywnie walczy z opieszałością polityków w tej kwestii. Nawet niewielka wpłata wzmacnia skuteczność tych działań. Możesz jej dokonać pod tym linkiem >>