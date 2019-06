Bezprecedensowy blackout w Argentynie i 4 krajach sąsiednich. Władze nie wykluczają cyberataku

andrew1507 pół godziny temu Oceniono 12 razy 6

A co sądzicie o pociągach śmierci pod specjalnym nadzorem pis.

Strach wsiąść do pociągu byle jakiego to ryzyko śmierci nagłej, strach wyjechać na drogę, gdzie setki tysięcy aut za 500+ z niemieckich szrotów to ryzyko śmierci nagłej.

Po owocach ich poznaliście.

Pis to goowno+