Niemcy. Kandydat skrajnej prawicy przegrał w II turze wyborów na burmistrza Goerlitz

polakadam godzinę temu Oceniono 18 razy 2

Ale i tak przeraża za afd jest takie silne we wschodnich Niemczech. W Niemczech jest tak jak w Polsce że wschód jest ciemny i ksenofobiczny. I są partie które to wykorzystują w wyścigu do koryta. U nich afd u nas pis. Różnią się tylko tym że afd jest prorosyjski. Cała reszta mowy nienawiści jest taka sama.