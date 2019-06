Chaos polityczny w Mołdawii. Sąd Konstytucyjny uchylił swoje własne decyzje

Igor Dodon został wybrany na prezydenta Mołdawii w grudniu 2016 roku. Wielokrotnie odmawiał podpisania ustaw uchwalanych przez parlament, zwłaszcza tych projektu rządu Demokratycznej Partii Mołdawii. Sąd Konstytucyjny kilkukrotnie zawieszał Dodona w pełnieniu obowiązków, aż w końcu usunął go z urzędu.

Powodem wydanej tydzień temu decyzji było powołanie, mimo sprzeciwu Demokratycznej Partii Mołdawii i Sądu Konstytucyjnego, nowego koalicyjnego rządu socjalistów i proeuropejskich demokratów. Prezydent mianował na stanowisko premiera Maię Sandu chociaż Trybunał, zwrócił się do głowy państwa z żądaniem rozwiązania parlamentu i rozpisania nowych wyborów. Ignorowanie zaleceń Sądu Konstytucyjnego przez Igora Dodona doprowadziło do odwołania go ze stanowiska i powierzono tę funkcję dotychczasowemu premierowi Pavelowi Filipowi. Tymczasowy prezydent zdążył nawet podpisać dekret o rozwiązaniu parlamentu oraz wyznaczył datę przedterminowych wyborów, które odbędą się w Mołdawii 6 września.

Teraz sytuacja zupełnie się odwróciła, bo Sąd Konstytucyjny Mołdawii anulował swoje decyzje.

W efekcie, rządząca dotychczas Partia Demokratyczna oligarchy Vlada Plahotniuca ogłosiła swoje przejście do opozycji. Ugrupowania, które wygrały w lutowych wyborach parlamentarnych wyraziły nadzieję, że decyzje Sądu Konstytucyjnego rozwiązują polityczny konflikt w kraju, panujący od lutowych wyborów chaos oraz stan dwuwładzy.

Najbogatszy człowiek w Mołdawii wyjechał z kraju

Powołany w ubiegłą sobotę koalicyjny rząd socjalistów i proeuropejskich demokratów z partii Teraz (Acum) w niedzielę uznała Unia Europejska. Kilka dni temu politycy koalicji zwrócili się do Komisji Weneckiej Rady Europy o ocenę praworządności decyzji podjętych przez Sąd Konstytucyjny.

Tymczasem Vlad Plahotniuc, najbogatszy człowiek w Mołdawii, w nocy opuścił kraj. Biuro prasowe Partii Demokratycznej poinformowało, że jej lider wyjechał tylko na kilka dni, aby "odwiedzić swoją rodzinę" i wezwało media do nie poddawania się spekulacjom.