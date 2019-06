Francuscy miliarderzy deklarowali gigantyczne wpłaty na odbudowę Notre Dame. Nie wpłacili "ani centa"

W sobotę wieczorem w kaplicy położonej za prezbiterium zostanie odprawiona pierwsza msza święta od chwili pożaru katedry. Ze względów bezpieczeństwa w ceremonii weźmie udział niewielka grupa osób. Minister kultury Franck Riester powiedział w wywiadzie dla państwowej telewizji, że część budowli wciąż grozi zawaleniem. - Kondycja Notre Dame jest cały czas krucha. Najbardziej na poziomie sklepienia, które w każdej chwili może runąć. Świątynię od zewnątrz udało się zabezpieczyć, podeprzeć, spiąć specjalnymi obręczami - powiedział francuski minister kultury.

REKLAMA

Do pożaru w najsłynniejszej paryskiej świątyni doszło 15 kwietnia. W jego wyniku zawaliła się część sklepienia, spłonęła część drewnianego wyposażenia katedry i iglica. Prawdopodobną przyczyną pożaru było spięcie instalacji elektrycznej. Francuski prezydent Emmanuel Macron liczy na to, że inwestycja zakończy się w ciągu pięciu lat.

Wielkie deklaracje i brak wpłat

Na odbudowę Notre Dame dotychczas "wielcy potentaci nie wpłacili ani centa" - powiedział sekretarz prasowy świątyni. - Chcieliby znać konkretne cele, na które pójdą pieniądze, a nie po prostu płacić robotnikom za pracę - dodał Andre Finot. Od kilku tygodni w świątyni 24 godziny na dobę pracuje 150 robotników. Obecnie układają oni drewniany chodnik, którym będą wynosić wypalone elementy 250-tonowego rusztowania ustawionego na potrzeby niefortunnej renowacji.

Francois Pinault, właściciel takich marek Gucci czy Saint Laurent, zadeklarował pomoc w wysokości 100 milionów euro. Podobną - Patrick Pouyanne, dyrektor generalny naftowego potentata Total. Bernard Arnault, dyrektor generalny firmy zarządzającej takimi markami jak Louis Vuitton czy Dior, zadeklarował 200 milionów, podobnie jak Fundacja Bettencourt - właściciel fortuny L'Oreal. Do deklaracji miliarderów sceptycznie odniosła się francuska opinia publiczna, widząca w nich okazję do uzyskania prawa do odpisów podatkowych oraz honorowych tablic w zabytkowej katedrze.