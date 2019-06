Kongresmeni wystąpili z apelem do Donalda Trumpa. Chcą, by interweniował ws. Polski

Jeszcze przed wizytą Andrzeja Dudy w USA, trzynastu kongresmenów napisało list do Donalda Trumpa. Wyrażają w nim zaniepokojenie o stan praworządności w Polsce, debatę publiczną czy wolność słowa.

REKLAMA

Wirtualna Polska jako pierwsza opisała wspomniany list, jest dostępny na stronie Kongresu. Wszyscy kongresmeni to Demokraci, wśród sygnatariuszy pisma jest m.in. szef Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Eliot Engel.

Kongresmeni sugerują Trumpowi, o czym miałby mówić Dudzie

List datowany jest na 10 czerwca, a więc na dwa dni przed spotkaniem Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. Kongresmeni już na wstępie podkreślają dobre relacje polsko-amerykańskie i że jak najbardziej je popierają, pada też wątek realizacji przez Polskę zobowiązań wobec NATO. Amerykanie nie zapomnieli też udziału polskich żołnierzy w operacjach USA w Iraku czy Afganistanie.

Wskazują jednak, że Donald Trump powinien wykorzystać dobre relacje z Andrzejem Dudą i naciskać na to, by polskie władze "lepiej wspierały" demokratyczne wartości. Potem następuje wyliczenie przewin obozu rządzącego:

Od 2015 roku, rządzące Prawo i Sprawiedliwość podjęło bezprecedensowe kroki mające na celu skonsolidowanie władzy kosztem instytucji demokratycznych, włączając w to przejęcie sądów

- opisują kongresmeni, zarzucając PiS obsadzanie ważnych stanowisk "swoimi ludźmi". Podnoszą też, że politycy tej formacji podważają niezależne ośrodki medialne, dodając przy tym, że wolność mediów w Polsce na przestrzeni lat się zmniejszyła.

Niezależne media w Polsce, także te, w których właścicielami są amerykańscy inwestorzy, spotykają się z coraz większymi zagrożeniami dla ich biznesu i szans na dostarczanie obiektywnych i opartych na faktach wiadomości

- czytamy w liście do Donalda Trumpa.

Wyrażają również zaniepokojenie w związku z działaniami PiS wokół Sądu Najwyższego i werbalnymi atakami na sędziów nieprzychylnych zmianom.

Kwestia restytucji mienia żydowskiego w liście do Trumpa

Kongresmeni w liście, a konkretnie jego ostatniej części, odnoszą się do sprawy restytucji mienia żydowskiego.

Wyrażamy zaniepokojenie za sprawą ostatniego niepowodzenia rozmów między Polską a Izraelem w sprawie restytucji mienia prywatnego, które zabrano polskim Żydom podczas Holocaustu

- piszą amerykańscy politycy. Dodają jeszcze przy tym, że zachęcają Donalda Trumpa, by ten poruszył te tematy w rozmowie z Andrzejem Dudą. "To kluczowe, by porozmawiał pan z polskimi przywódcami o tym, by stali za demokratycznymi wartościami" - kwitują.