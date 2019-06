Szczegół na spotkaniu Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem zwrócił uwagę CNN. "Ktoś znów coś plecie"

W relacji CNN widać, że między mikrofonami prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa jest błyszcząca w słońcu nić. "Pajęcza sieć rozciąga się od mikrofonu do mikrofonu" - zauważył jeden z użytkowników Twittera. Inny zachęcał, by sprawą zajęła się Jeanne Moos z CNN.

Dziennikarka rzeczywiście tak uczyniła. O sytuacji poinformowała w żartobliwym materiale z grą słów: a new kind of spinning at the white house, co można tłumaczyć jako "ktoś znów coś plecie w białym domu" (ang. spinning - tkanie, snucie, plecenie, kręcenie; słowo spin używane jest też w kontekście politycznym, stąd m.in. określenie spin doktor czy spin jako tworzenie zniekształconego obrazu rzeczywistości). Krótki materiał CNN możecie zobaczyć poniżej.

