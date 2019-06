Zatoka Omańska. Nieoficjalnie: Atak na dwa tankowce, załogi ewakuowane. US Navy na miejscu

W Zatoce Omańskiej doszło do nieokreślonego bliżej incydentu, który miał doprowadzić do pożarów na dwóch tankowcach, które znajdowały się niedaleko irańskiego wybrzeża. Załogi zbiornikowców zostały ewakuowane, są bezpieczne. Tankowce płynęły z Arabii Saudyjskiej do Singapuru.

Brytyjska organizacja zajmująca się transportem morskim wydała ostrzeżenie w tym regionie, radzi zachować maksymalną ostrożność.

Z kolei irańskie media donoszą o wybuchach, do których miało dojść na pokładach tankowców - nie przedstawiły jednak żadnych dowodów, że rzeczywiście miało to miejsce. Amerykańska flota przekazała natomiast, że dwa tankowce zostały uszkodzone, ale nie informuje, w jaki sposób. Tankowce to Kokuka Courageus i Front Altair. Obydwa zbiornikowce są otoczone opieką amerykańskiej marynarki - poinformowała agencja AP.

Operator tego pierwszego utrzymuje, że tankowiec został uszkodzony podczas prawdopodobnego ataku, miało dojść do naruszenia kadłuba - informuje Bloomberg. Drugi z tankowców wysłał natomiast sygnał alarmowy do portu w Fudżajrze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Mimo tego, że nie wiadomo, co tak naprawdę się wydarzyło, ceny ropy Brent wzrosły już nagle o 4 proc., do ponad 62 dolarów za baryłkę.

Zatoka Perska, lokalizacja tankowców, do których miało dojść do eksplozji Google Maps / marinetraffic.com

Kolejny incydent w regionie. Wcześniej uszkodzono cztery tankowce

To kolejny incydent z tankowcami, do którego doszło po tym, gdy USA wydały ostrzeżenie, że Iran może dokonać zamachu na jednostki pływające w rejonie Zatok Perskiej i Omańskiej.

12 maja doszło do ataku na cztery tankowce, które były w porcie w Fudżajrze. Dwa pływały pod banderą saudyjską, jeden - norweską i jeden pod banderą ZEA. Śledztwo prowadzone z pomocą Stanów Zjednoczonych wykazało, że kadłuby statków zostały uszkodzone na i poniżej linii wody najprawdopodobniej przez ładunki wybuchowe.

Amerykanie o uszkodzenie tankowców podejrzewają Iran. Teheran stanowczo odrzuca oskarżenia.