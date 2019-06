Donald Trump: Jesteśmy bardzo blisko zniesienia wiz dla Polaków. Decyzja nawet za 90 dni

- Pozwalamy niewielu krajom na dołączenie [do ruchu bezwizowego - przyp. red.], ale Polska jest jednym z nich - powiedział Donald Trump podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Andrzejem Dudą. Trump został zapytany o to, czy, i kiedy USA zniosą wizy do Polski.

Fot. Alex Brandon / AP Photo Otwórz galerię (5)