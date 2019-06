Raport o "polach śmierci" Kim Dzong Una w Korei Północnej - egzekucje na targowiskach i w szkołach

mer-llink pół godziny temu Oceniono 15 razy 11

Alez skąd, alez to niemożliwe!

Przecież pan Trump Donald właśnie dostał bardzo miły i serdeczny liścik od Kima.

Ogłaszając to przed kamerami az sie zachystywał, jaki to przyjacielski wobec niego i w ogóle przyjazny wszystkim ludziom jest jego przyjaciel Kim.

Jak pan Trump tak mówi, to prawie jak by sam pan Kaczyński Jarosław, Prezes i Brat to powiedział.

Najczystsza humanitarna postać globu.

Milczeć więc tam na lewym skrzydle. Dzióbek w kubek.