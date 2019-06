Donald Trump otrzymał list od Kim Dzong Una. "To bardzo osobisty, bardzo ciepły list"

mer-llink 2 godziny temu Oceniono 10 razy 8

Bo donald Trump lubi dostawać "cukerki".

No to Kim wysłał mu cukierek, a nawet cąłkiem spory lizak.

Teraz Trump sie nim pobawi przez jakiś czas. A w tym czasie KIm zrobi to co chce.

Pan Trump Donald jest cudny.

A oprócz upodobania do "cukerków" to najbardziej wzruszająca w nim jest jego rosnąca objętośc.